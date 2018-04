Due pareggi senza subire gol, con una prestazione generale del reparto difensivo sicuramente più che buona. In queste due partite infatti sono soprattutto da incorniciare le uscite sia della coppia Tomovic-Bani, schierata contro il Torino, sia quella Tomovic-Gamberini, entrambe che hanno sottolineato una solidità ed un attenzione tattica molto importante. Bene anche De Paoli, reinserito gradualmente da Maran, non ha deluso le aspettative. Un reparto che sembra allora essersi ritrovato, dopo gli sbandamenti evidenti di questa stagione, supportata ancora una volta da un Sorrentino che sà fare ancora grandi miracoli. Cosa manca allora a questo Chievo visto nelle ultime due partite?



La risposta è un pò sotto gli occhi di tutti: manca concretezza a centrocampo. Castro visto contro il Torino è il lontano parente di quello ammirato l'anno scorso, mentre anche i fantasisti Birsa e Bastien, provati sempre contro i granata, hanno deluso. A Ferrara per fortuna è tornato Giaccherini, che non ha fatto male, e si è tornato ad un centrocampo più solido, dove i giocatori più in forma sembrano essere Hetemaj e Rigoni. Perchè si parla di centrocampo, quando anche l'attacco non segna? Semplice: il Chievo è una squadra che gioca spesso con una vera punta centrale, Inglese, e due incursori come Giaccherini e Pucciarelli, i quali hanno bisogno di essere innescati da un reparto centrale sicuramente più in forma di quello attuale.



I due pareggi comunque non sono da buttare, muovono la classifica e possono essere preziosi a fine stagione.