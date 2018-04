Ci siamo, il punto di non ritorno è arrivato. Dopo Napoli infatti è arrivato il filotto di partite, non semplici, in cui il Chievo deve trovare a tutti i costi i punti per saldare definitivamente la sua permanenza in serie A. Doppio motivo se a questo ci aggiungiamo la situazione di un tecnico sempre più in bilico che, a ragion di logica, vorrà mantenere la sua posizione o comunque dimostrare di non essere l'ultimo arrivato.



Il Chievo ha estremamente bisogno di punti e per ottenerli ha estremamente bisogno di non incappare nelle solite disattenzioni di fine gara. Anche contro il Napoli, con il quale si stava sfiorando l'impresa di vincere al San Paolo, i gialloblù si sono fatti sfuggire non solo i tre punti, ma anche il possibile pareggio, proprio nei minuti finali della gara. Cali d'attenzione inammissibili, che da ora in avanti dovranno sparire per non ritrovarsi solamente con un pugno di mosche. Maran dal canto suo, potrebbe continuare a schierare una formazione che comunque ha trovato una certa quadratura di gioco,solida in difesa e abbastanza propositiva in attacco. Tutto sarà giocato allora sul piano psicologico e sarà lì che dovrà intervenire maggiormente. Detto ciò poi, una volta arrivati a fine stagione si faranno tutte le scelte del caso, ma per ora, serve restare uniti per spingere la squadra a questo traguardo.