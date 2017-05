La ritrovata vittoria di carattere conquistata a Genova ha sicuramente fatto rinascere un sorriso che mancava da più di un mese. Contro i rossoblù infatti si è rivisto quell'orgoglio che tanto aveva caratterizzato questo Chievo durante l'arco della presente stagione come di quella passata. Dopo le critiche mosse a Maran bisogna comunque dedicargli un "bravo" per questa bella prestazione. Con la salvezza ora raggiunta matematicamente, non si può non pensare al futuro prossimo e proprio in chiave di ciò, vi è un retroscena da analizzare con molta attenzione, riguardante proprio il nuovo ds gialloblù.



Si è parlato molto infatti dell'allenatore e del suo futuro, ma ciò che è rimasto sotto la luce dei riflettori per tutto questo tempo è sicuramente la situazione a livello dirigenziale, dopo che a Gennaio l'ex ds Luca Nember ha firmato le sue spontanee dimissioni con la società gialloblù. Le motivazioni di questo addio a sorpresa non sono mai state del tutto chiare, ma quasi sicuramente riguardano le diverse vedute sui programmi futuri, soprattutto per quanto riguarda il ringiovanimento della rosa: cosa voluta sin dall'anno scorso da Nember, ma non del tutto condivisa in tali termini dal presidente Campedelli. Da qui in avanti il Chievo non ha però ancora trovato la figura giusta per tale ruolo, ma i nomi proposti non sono mancati e ad oggi i più caldi sono senza ombra di dubbio quelli di Stefano Marchetti del Cittadella e quello da poco contattato di Rocco Maiorino, ex Milan, esonerato dai rossoneri dopo l'arrivo di Fassone, e in cerca di un nuovo progetto.



Ma facciamo il punto della situazione. L'opzione per l'attuale direttore sportivo del Cittadella sta avendo negli ultimi tempi alcune critiche da parte dei tifosi e di altre figure gialloblù, mosse principalmente dalla situazione giudiziaria di Marchetti, coinvolto in un processo penale contro un giornalista di "tuttomercatoweb.com" e "tuttob.com" (Michele Criscitiello) che lo accusava di partite falsate, tra le quali spiccava quella di Reggiana-Cittadella e del presunto rigore sbagliato da Girardi, giocatore comprato poi nella stagione successiva. La corte deve ancora esprimere una sentenza definitiva e perciò la verità deve ancora essere stabilita tra le parti, ma la situazione resta comunque da monitorare, qualsiasi sia l'esito finale. Per quanto riguarda l'altra opzione da poco spuntata sulla scrivania di Campedelli, quella di Maiorino, c'è da sottolineare che non ci sono state smentite da parte dell'ex spalla destra di Adriano Galliani e pare quindi che le trattative possano avere un ulteriore sviluppo proprio nel prossimo mese, dato che un primo incontro tra la dirigenza gialloblù e lo stesso Maiorino c'è già stato.



Detto ciò, l'ultima parola resta ovviamente al presidente Campedelli e non sembra che ci siano ulteriori interessi verso altre figure. Proprio per questo quindi la "lotta" per la futura poltrona da direttore sportivo clivense sarà disputata tra i due nomi sopra citati, a meno di ultime sorprese, e si auspica che entro il prossimo mese sia fatta una scelta.