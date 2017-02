Valter Birsa è sicuramente l'uomo più in forma di questo Chievo e lo ha dimostrato anche ieri contro il Pescara, segnando la prima rete del match e giocando una partita ad altissimi livelli. Lo sloveno è cresciuto molto in questi anni, soprattutto grazie ad un allenatore che lo ha motivato sempre al punto giusto, tanto da renderlo il punto fisso del centrocampo gialloblù e come per ogni giocatore che si contraddistingue per le sue prestazioni, arrivano prontamente le sirene, nel suo caso cinesi, a scombussolare la tranquillità. Tutto iniziò nella sessione invernale del calciomercato, quando alcuni club cinesi si fecero avanti per il centrocampista, tra le quali la più interessata fu lo Changchun Yatai, squadra della città di Changchun militante nella massima serie cinese. Nel mese di gennaio la trattativa di Birsa fu data praticamente per chiusa, ma il tutto saltò proprio per volontà del giocatore, che aveva espresso il desiderio di restare al Chievo e nel calcio che conta.



Secondo alcune indiscrezioni dell'ultima ora però, lo stesso club cinese non avrebbe smesso di monitorare il giocatore e potrebbe essere pronto ad un nuovo assalto nel mercato estivo.La domanda che sorge spontanea allora è: Birsa sarà in grado di resistere ulteriormente al nuovo assalto economico del Changchun o alla fine cederà alle lusinghe d'oro? Sì perchè parlandone chiaramente lo si sà, quando si accetta la proposta di una squadra orientale lo si fa soprattutto per l'aspetto economico, firmando contratti dagli stipendi faraonici per giocare in un tipo di calcio che, con tutto il rispetto, è ben lungi dall'essere a livello di quello europeo. Qualora il Changchun tornasse alla carica non solo riconfermerebbe l'offerta fatta a gennaio (5 milioni al Chievo e 3 milioni netti a stagione per il giocatore), ma potrebbe anche aumentare i soldi sul piatto della trattativa. Se ciò accadesse sarebbe tutto in mano al volere di Valter, oltre che della società, anche se quest'ultima potrebbe comunque cercare di resistere data la grande importanza dello sloveno all'interno del gioco di Maran. C'è da dire però che nel caso il giocatore accettasse l'offerta cinese, sarebbe forse cosa migliore per i gialloblù incassare la sua perdita, ma essere coscienti di non aver ceduto uno dei suoi migliori giocatori ad una diretta concorrente del campionato italiano. In caso di cessione del centrocampista poi, ci sarà il bisogno vitale di dover reinvestire i soldi per un giocatore che vada a ricoprire il suo ruolo nel migliore dei modi, cosa che non sarà così semplice. In gennaio non si aveva ancora pensato a fondo ad un degno sostituto, visto che De Guzmann non avrebbe potuto giocare nella stessa posizione dello sloveno, come si è notato anche nelle scorse gare.



Proprio per questo motivo questi sono tutti aspetti da tenere in considerazione, perchè possono essere al centro della prossima sessione di calciomercato, visto che la dirigenza clivense si aspetta quasi sicuramente nuove offerte per il centrocampista. Bisogna quindi saper organizzare il tutto con grande anticipo, senza tralasciare alcuna alternativa. Fondamentale sarà il volere di tutti, in primis del giocatore e della società, senza dimenticare anche la voce di Maran che anche in questi aspetti sà come farsi sentire. Per ora non rimane che goderci ancora le prestazioni di questo grande giocatore, con l'attesa e la speranza che nel caso arrivassero nuove sirene, sarebbero pronti tappi per le orecchie molto efficaci.