Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato del particolare momento che sta attraversando la squadra di Stefano Pioli, ma si è anche soffermato sulla Juventus di Massimiliano Allegri.



Si è spiegato cosa è succedesso quest’anno alla sua ex squadra?

«Ha pagato a caro prezzo l’inizio di stagione “sballato” con il cambio di allenatore a 10 giorni dalla partenza del campionato. De Boer non conosceva la Serie A e i risultati sono stati pessimi. Con Pioli, a parte la flessione dell’ultimo periodo, la situazione è molto migliorata».



La Champions però rimarrà un miraggio anche nel 2017-18 e pure l’Europa League non è facile da raggiungere.

«Quando ricostruisci ci vogliono pazienza e tempo. La società adesso è presente, ha un progetto importante e sta investendo. Penso che i risultati arriveranno, magari già la prossima stagione».



Giusto dare fiducia a Pioli oppure...

«A cambiare nel calcio ci vuole poco, ma cambiare vuol dire ripartire da zero e c’è il rischio che diventi un film già visto. Pioli è bravo e in grado di far crescere ancora questa squadra».



La Juventus può fare il triplete come la sua Inter?

«Il campionato lo ha già vinto e il cammino dei bianconeri mi ricorda il nostro nel 2010. La Juve può vincere anche la Champions perché gioca bene e ha una grande fase difensiva».



Che partita sarà Real-Barça?

«Per il Barcellona è l’ultima chance per riaprire la Liga. Sarà una grande gara».