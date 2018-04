Evelina Christillin, rappresentante Uefa nel board Fifa e tifosa bianconera, parla a La Gazzetta dello Sport di questo finale di campionato e di Inter-Juve, in programma domani a San Siro: "Schiero i gufi e sarà scudetto - le sue parole scherzose -, la Juventus ha tutta l'Italia contro, come quando tutti a scuola esultavano per un quattro preso dal secchione della classe. Mi aspetto la risolva Higuain - ha concluso - è la partita giusta per ricominciare a segnare".