Ciao Benevento ... IL GORDO ! Un post condiviso da Amato Ciciretti (@amatociciretti) in data: Gen 17, 2018 at 10:57 PST

L'attaccante esterno classe 1993 scuola Roma, prenotato dal Napoli per la prossima stagione, è pronto a trasferirsi al Parma in Serie B. Lo stesso Ciciretti ha scritto unasu Instagram: "La carriera di ogni calciatore prevede il momento dei saluti e la mia non fa certo eccezione, anzi., una città che mi ha cambiato e che avrà sempre un posto speciale nel mio cuore! In questi anni ho trascorso momenti indimenticabili, tre stagioni uniche. Insieme abbiamo scritto pagine di storia, abbiamo coronato il sogno che tutti aspettavano da una vita e soprattutto sono maturato come uomo e come calciatore. E' stato un onore vestire questi colori e offrire il mio contributo per portare questa città dove merita.come tanti mi hanno attribuito. Volevo ringraziare tutti: tifosi, staff e società per l'affetto e il supporto ogni volta. Vi auguro buona fortuna, sperando che il futuro vi riservi le magiche soddisfazioni degli ultimi anni!".