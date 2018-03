Molti sono i giocatori che da settembre a oggi hanno visto incrementare il proprio valore di mercato nei 5 maggiori campionati europei. Il Cies, l'Osservatorio del calcio Neuchatel, ha stilato, nel suo studio settimanale, la classifica di quei calciatori che hanno aumentato il proprio valore. Al primo posto c'è Mohamed Salah, passato dagli 88,1 milioni di euro di settembre ai 162,8 di marzo. Al secondo posto c'è Ederson, che ora vale 74,4 milioni in più e Leroy Sané, 63 milioni in più.



GLI "ITALIANI" - I giocatori di Serie A presenti nella top 50 sono Milinkovic Savic (da 29,8 milioni a 40,5) in nona posizione, Alisson in 11esima (da 7,7 a 45,2), Koulibaly in 17esima (da 43,6 a 76,2), Mauro Icardi in 25esima (da 72,8 a 100,9), Skriniar in 37esima (da 24,5 a 46,3) e Matias Vecino in 40esima (da 24,5 a 45,5). Chiudono Bentancur in 44esima (da 16,4 milioni a 36) e Dries Mertens in 50esima (da 68,9 a 87).



LA TOP 10



1 Momo Salah: da 88,1 milioni a 162,8, +74,7 di incremento;



2 Ederson: da 24,3 a 98,7, + 74,4;



3 Leroy Sané: da 88,2 a 151,2, +63;



4 Kylian Mbappé: da 133,8 a 188,5, +54,7;



5 Gabriel Jesus: da 52,8 a 105,9, +53,1;



6 Joe Gomez: da 9 a 57,3, +48,3;



7 Paulinho: da 10 a 52,4, + 42,4



8 Davinson Sanchez: 35,4 a 77,6, +42,2;



9 Milinkovic-Savic: da 29,8 a 70,5, + 40,7;



10 Florian Thauvin: da 43,9 a 82,3, + 38,4.