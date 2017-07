Dal ritiro del Cagliari Luca Cigarini, grande amico di Patrik Schick, ha parlato a Premium Sport della situazione del giocatore ceco: "L'ho sentito stamattina, mi dispiace per quello che è successo, spero che per lui non ci siano altri grossi problemi, sarebbe un peccato per il calcio italiano perdere un talento come lui. Come lo hai sentito? Lui è sempre un ragazzo sorridente, sta affrontando la situazione con il piglio giusto, è carico e sempre con il sorriso, spero che non sia un piccolo incidente di percorso a rovinare la sua carriera".