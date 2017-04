Lutto in casa Arturo Vidal. Il fidanzato della sorella del centrocampista cileno, infatti, è stato ucciso in un agguato nel comune di San Joaquin in Cile. Stando a quanto riporta il quotidiano locale La Quarta il cognato dell'ex centrocampista della Juventus sarebbe stato raggiunto da sei colpi di pistola mentre si trovava alla guida della propria auto. ​Eduardo Neira Guerra, 30 anni, è morto sul colpo. La polizia cilena sta indagando negli ambienti del narcotraffico per scovare i responsabili dell’omicidio.