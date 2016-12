"Se avevo un'offerta dalla Cina? Sì, ma l'ho rifiutata: ho preferito l'Inghilterra". Lo ha dichiarato il nuovo tecnico del Crystal Palace Sam Allardyce, arrivato la settimana scorsa per sostituire Alan Pardew. "La Cina ha deciso di essere una grande forza del calcio internazionale, e che per farlo è necessario acquistare tutti i migliori giocatori, pagandoli più del dovuto: il tempo ci dirà se sarà stata una scelta giusta - ha proseguito Allardyce, non citando espressamente il club che l'ha contattato -. Mi rendo conto che è difficile per un giocatore o per un club rifiutare offerte di quel tipo...".