Il futuro di Carlos Tevez in Cina è sempre più dubbioso. L'attaccante argentino di 33 anni che è sbarcato in Oriente dal Boca Juniors questo gennaio ha giocato solo 6 partite realizzando un gol con lo Shanghai Shenhua e sembra non essersi ambientato nella nuova realtà. Come lui stesso ha dichiarato non sa dove giocherà il prossimo anno. Potrebbe quindi esserci un suo clamoroso ritorno in Europa o una più probabile fine carriera in Argentina, come riporta Sky Sports.