​Guangzhou Evergrande campione in Cina, doccia di champagne per Scolari! Missione compiuta per Fabio Cannavaro. Nell'ultima giornata del campionato cinese, il suo Tianjin Quanjan si impone per 2-1 sul campo del Guangzhou Evergrande già campione (a segno Modeste e Sun Ke), centrando il sorpasso ai danni dell'Hebei Fortune, sconfitto in un rocambolesco 5-4 dallo Shandong Luneng: per la squadra dell'ex capitano azzurro è terzo posto finale con 54 punti e qualificazione alla prossima Champions League asiatica. Cannavaro potrebbe essersi così congedato nel modo migliore: nel suo futuro sembrerebbe esserci un ritorno proprio sulla panchina del Guangzhou al posto di Scolari mentre a raccoglierne l'eredità al Tianjin arriverebbe Paulo Sousa.



Si chiude con una vittoria anche il campionato dello Jiangsu Suning allenato da Fabio Capello: 3-2 allo Shanghai SIPG con gol decisivo di Moukandjo a cinque minuti dalla fine e in dieci contro undici. Arrivato a stagione in corso, il tecnico di Pieris è così riuscito a centrare l'obiettivo salvezza e a portare lo Jiangsu fino al 12esimo posto a quota 32 punti.