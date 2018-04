Da una parte i tifosi festanti della Sampdoria, impazziti di gioia dopo il gol al 93' segnato da Duvan Zapata che ha mantenuto vivi i sogni blucerchiati di una rincorsa all'Europa. Dall'altra invece i sostenitori del Genoa, delusi per la sconfitta a Roma. Sarebbe bastato questo a far scattare il nervosismo e ad incendiare gli animi ieri sera nella zona di piazza Alimonda, punto di ritrovo degli ultrà rossoblù.



Secondo quanto racconta Il Secolo XIX attorno alle 22.45 il passaggio dei sostenitori blucerchiati avrebbe scatenato la rabbia di alcuni tifosi del Genoa, che si erano riuniti in un club della zona per vedere la gara del Grifone (la trasferta dell'Olimpico era vietata ai liguri). Da lì si sarebbero innescate le prime scaramucce, con i genoani che avrebbero preso a cinghiate gli scooter dei sampdoriani di passaggio, spaccando dei parabrezza e provocando anche ferite al volto. Un sampdoriano è anche finito all'Ospedale San Martino, in codice verde, per un colpo inferto sotto al naso. Sul posto sarebbero intervenute anche alcune volanti e la Digos, per avviare le indagini volte ad indentificare i colpevoli. Il sito del quotidiano genovese parla anche di una rissa che avrebbe visto coinvolte circa una trentina di persone.