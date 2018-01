Affare in dirittura d'arrivo. Andrea Cisco si prepara a far parlare di sé, esterno offensivo del futuro classe '98 cresciuto nel Padova dove ora sta mettendo in mostra tutto il suo talento: passo, qualità, velocità e una personalità fuori dal comune che ha portato tanti club a fiondarsi su di lui. Sognando Del Piero, Cisco promette bene e la Juventus ci ha messo gli occhi da mesi ma ha scelto di non ostacolarsi con il Sassuolo, club con cui i rapporti sono ottimi da tempo.



CANALE FUTURO - Nei prossimi giorni, infatti, il Sassuolo chiuderà l'affare Cisco. Accordo in dirittura d'arrivo con il Padova lasciando questo ragazzo in prestito anche il prossimo anno da Bisoli in caso di Serie B, discorso avviato e pronto per essere definito in tutti i dettagli da parte dei dirigenti Carnevali e Angelozzi. Intanto, la Juventus ha fatto sapere al Sassuolo del proprio gradimento per Cisco mantenendosi una corsia preferenziale nel caso in cui dovesse esplodere, nessun accordo scritto ma un dialogo che porta a riaprire i canali degli affari tra Juve e Sassuolo, l'ultimo è stato Pol Lirola. E adesso, Cisco entra potenzialmente in orbita Juve. Dovrà meritarlo, intanto il Sassuolo chiude...