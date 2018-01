Dici Padova e Juventus, pensi ad Alessandro Del Piero. Il sogno di Andrea Cisco non può essere altro, perché lui che è padovano di nascita si sta godendo un periodo magico: classe 1998, esterno offensivo di grande talento, al Padova è letteralmente esploso in questi mesi con la gestione Bisoli che lo sta valorizzando. Il primo posto in classifica è la vetrina ideale, non a caso in prima fila c'è il Sassuolo su di lui con l'idea di prenotarlo per il futuro. Ma occhio, perché si è attivata anche la Juventus.



IL PIANO - Isco no, C...isco sì, il gioco di parole viene naturale. Perché il campione del Real Madrid è stato a lungo un desiderio bianconero, chissà se un giorno Andrea potrà raggiungere quei livelli; intanto, gli uomini della Juve lo seguono da vicino e lo hanno approvato. Possibile una sinergia con il Sassuolo o un tentativo separato, discorsi prematuri ma presenti per un giovane che sta brillando in Serie C. Non a caso, il Padova è già stato chiaro: va via solo con la promessa di rimanere altri 18 mesi in prestito, sperando nella Serie B vista la prima posizione in classifica. Con quel sogno alla Del Piero, Cisco mantiene i piedi per terra. E quando spunta la Juve non è facile...