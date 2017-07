La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Karamoko Cisse cambia maglia e fa poca strada: da Benevento va ad Avellino, che però potrebbe perdere Ardemagni (Legia Varsavia?); come portiere invece arriva Pigliacelli (Pescara, era a Trapani). Cremonese scatenata: dopo Fazio (Trapani), Castrovilli (Fiorentina) e Renzetti (Genoa, era a Cesena), è fatta per Macek (Juve, era a Bari) e Almici (Atalanta, era ad Ascoli), ora tutto su Granoche (Spezia).



Altro innesto importante per il Frosinone, che sistema la fascia sinistra con Beghetto (Genoa). Due rinforzi per il Venezia, che ha blindato con un biennale Bruscagin e Pinato (erano a Latina) e oggi aspetta il sì della Juve per Vitale (era a Cesena) e Audero. Coppolaro (Udinese, era a Latina) e Bunino (Juve, era a Siena) firmano con il Brescia. Doppietta anche della Pro Vercelli con Bergamelli (Catania) e Rovini (Udinese, era a Pistoia). Il portiere Davide Bassi (ex Atalanta e Parma) domani firma per lo Spezia, la squadra della sua città. Respinto l’assalto del Palermo, il Pescara ha l’ok di Ganz, ottiene Massimiliano Gatto (Chievo, era a Pisa), riprende Cappelluzzo (Verona) e ora aspetta (dopo Latte Lath e Caponi) altri due giocatori dell’Atalanta: Pessina (era a Como) e Valzania (Cittadella). La Salernitana oggi dovrebbe annunciare Scognamiglio (Novara), Signori (Vicenza) e Pucino (Chievo, era a Vicenza), aspetta Germoni (era a Terni) e Rossi dalla Lazio, per l’attacco pensa anche a Cacia (Ascoli) e come portiere a Ujkani (Genoa, era al Pisa). Il Perugia rivuole Dezi dal Napoli, ha chiesto D’Elia al Vicenza, Schiavon alla Spal e Krajnc (era a Frosinone) al Cagliari. Un giovane al Parma: è Oberrauch, classe 1999, anche lui ex del Latina.