Luca Urbani, procuratore di Marco Varnier, parla a RMC Sport del futuro del suo assistito, difensore classe '98 del Cittadella che piace a tanti club di A: "Varnier si ispira a Bonucci e Hummels ma io da subito ci ho rivisto il Barzagli prima maniera. Il ragazzo ha una preferenza per gli altri due giocatori ma quando io l'ho paragonato al centrale della Juventus Marco ne è stato molto felice. Se Marco non dovesse arrivare in Serie A avremmo sbagliato davvero in tanti. In lui ho visto la luce che hanno solo i giocatori che poi arrivano nei massimi campionati. Secondo me Varnier è pronto da luglio per il salto ed è giusto così visto che a lui 18/19 anni è già protagonista in Serie B, un campionato tosto. Per me è pronto e spero che gli addetti ai lavori abbiano la mia stessa idea. Cittadella è un'oasi felice. C'è una proprietà seria e solida che può contare su Stefano Marchetti, un talento sprecato per la Serie B. Ci sono diversi talenti nel Cittadella. E' un posto in cui si fa calcio in maniera seria"