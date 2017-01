Cittadella-Bari 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 9' Chiaretti (C), 79' Schenetti (C)



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Salvi, Varnier (87' Pelagatti), F.Scaglia, Benedetti; Schenetti, Iori, Valzania; Chiaretti; Arrighini (68' Bartolomei), Strizzolo (73' Iunco). All. Venturato.



Bari (4-3-3): Micai; Cassani, Capradossi, Di Cesare, Morleo (80' Furlan); Fedele, Basha, Macek; Brienza, Maniero (69' De Luca), Parigini (52' Floro Flores). All. Colantuono.



Arbitro: Antonio Rapuano



Ammoniti: 34' Chiaretti (C), 57' Morleo (B), 59' Valzania (C), 62' Di Cesare (B), 79' Paleari (C), 79' Floro Flores (B), 90' Basha (B)