Paolo Bartolomei, centrocampista del Cittadella, parla a Il Mattino di Padova: "A Pescara siamo stati bravi, in pochi riusciranno a portare via punti da quel campo e io mi sono fatto trovare pronto cambiando anche posizione quando mi è stato chiesto di fare il mediano basso. È un ruolo che ho già ricoperto in passato, nel Pontedera e nella Reggiana e già in settimana ero stato provato in quella posizione negli allenamenti. Cremonese? È una buona squadra anche se neopromossa può contare su molti giocatori esperti. Noi teniamo molto a tornare a vincere dopo aver steccato contro l'Entella e dobbiamo imparare a gestire al meglio queste tipo di gare per trovare la continuità che ci è mancata".