Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, parla a il Gazzettino dopo il pareggio con la Spezia: "C’è grande dispiacere per sabato abbiamo disputato una grande partita. Per quanto abbiamo prodotto nelle gare sin qui disputate, avremmo meritato maggiore fortuna. Invece abbiamo perso punti già fatti, le circostanze le conoscete bene. Mi dispiace per i ragazzi, perché in campo hanno dato tutto. La vittoria ci stava. Questi ragazzi meriterebbero di essere in vetta alla graduatoria"