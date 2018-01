Intervistato da Il Mattino di Padova, il direttore generale Stefano Marchetti ha parlato del mercato del Cittadella: "Vido? La nostra volontà coincide con quella del giocatore, ma a decidere è l'Atalanta e non è detto che lo assecondi. L'Atalanta sa come lavoriamo e i rapporti sono ottimi fin dai tempi di Baselli e Ardemagni, magari a breve mi arriverà un segnale positivo, ma ho il sentore che non sarà così - ha detto Marchetti - Possibile inserimento del Cesena? Non so nulla, ma conoscendo i rapporti fra i due club ho l'impressione che se avessero deciso di mandarlo in Romagna l'avrebbero già fatto. Se non dovesse arrivare Vido non ho previsto altri innesti perché resto convinto che questa rosa non abbia bisogno di particolari miglioramenti. Kouamé e Varnier non sono mai stati inseriti nella trattativa per Vido, chiuderanno la stagione da noi nonostante le tante richieste". Il dg chiude al passaggio di Litteri al Foggia: "Chiacchiere".