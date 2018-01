Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, dice la sua sul futuro di Luca Vido, ora all'Atalanta ma sul mercato e cercato dal Venezia di Inzaghi: "Non sono ottimista. Come sapete tutti, la nostra volontà coincide con quella del giocatore ma, a questo punto, a decidere è l'Atalanta. E non è detto che la volontà di Vido sia assecondata. Cesena? Non ne so nulla. Ma conoscendo Percassi e Sartori ho l'impressione che se avessero voluto mandarci Vido in prestito lo avrebbero già fatto. Loro sanno come lavoriamo noi e i rapporti con l'Atalanta negli anni sono sempre stati ottimi: pensiamo ai trasferimenti di Baselli e Ardemagni, per fare due nomi. Poi magari a breve mi arriverà una telefonata positiva, ma ho il sentore che non sarà così".