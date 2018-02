L'attaccante del Cittadella Christian Kouame ha parlato a La Gazzetta dello Sport del proprio momento positivo, che ha attirato l'interesse di Atalanta e Fiorentina, e degli obiettivi con la maglia dei veneti: “Voglio arrivare in alto con questa maglia e se dovessimo conquistare i play off mi fare i capelli rossi. Questa stagione può rappresentare la svolta nella mia carriera dopo cinque anni in Italia, anni in cui non ho visto la mia famiglia che mi manca molto anche se qui ho trovato un secondo papà come Stefano Marchetti. A volte chiamo papi davanti a tutti e lui scoppia a ridere. Per noi Drogba è un mito, ma io mi ispiro di più a Eto'o che ho conosciuto quando ero nell'Inter Primavera. È un campione eppure si fermava a parlare con noi ragazzini dicendoci di mettere l'anima in ogni giocata”.