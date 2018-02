Cittadella-Novara 1-3 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 11' Puscas (N), 43' Strizzolo (C), 55' Puscas (N), 95' Puscas (N)



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Pezzi (85' Arrighini), Scaglia, Varnier, Benedetti (79' Liviero); Schenetti, Iori, Pasa; Vido (68' Chiaretti); Kouame, Strizzolo. All. Venturato



Novara (3-5-2): Montipò; Golubovic, Mantovani, Chiosa; Dickmann (76' Troest), Moscati, Ronaldo (72' Orlandi), Casarini, Calderoni; Puscas, Sansone. All. Di Carlo



Ammoniti: 34' Sansone (N), 36' Strizzolo (C), 62' Mantovani (N), 70' Calderoni (N), 95' Puscas (N)



Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì