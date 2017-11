Cittadella-Parma 1-2 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 41' Calaiò (P), 73' Iori rig. (C), 84' Calaiò (P)



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Adorni, Pezzi (31' Caccin); Bartolomei, Iori, Pasa; Schenetti (82' Pelagatti); Arrighini (84' Kouamè), Litteri. All. Venturato.



Parma (4-3-3): Frattali; Mazzocchi (88' Sierralta), Iacoponi, Lucarelli, Gagliolo; Munari (79' Dezi), Scozzarella, Barillà; Insigne, Calaiò, Baraye (70' Di Gaudio). All. D'Aversa.



Arbitro: Serra di Torino



Ammoniti: 5' Iori (C), 69' Litteri (C)



Espulsi: 80' Adorni (C)