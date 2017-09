Cittadella-Perugia 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 31' Cerri (P), 72' Salvi (C)



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Camigliano, Varnier, Caccin; Settembrini, Iori, Pasa (70' Siega); Schenetti (80' Chiaretti); Arrighini (65' Kouame), Litteri. All. Venturato.



Perugia (4-3-1-2): Rosati; Zanon, Monaco, Volta, Pajac (73' Bandinelli); Bianco, Colombatto, Brighi; Han (77' Mustacchio); Cerri (66' Falco), Di Carmine. All. Giunti.



Arbitro: Serra di Torino



Ammoniti: 24' Litteri (C), 31' Salvi (C), 51' Colombatto (P), 77' Schenetti (C), 89' Kouame (C).