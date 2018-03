Cittadella-Pescara 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 20' Iori rig., 64' Kouame



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Pelagatti, Scaglia, Varnier, Salvi; Schenetti (73' Bartolomei), Iori, Settembrini; Chiaretti; Kouamè (64' Strizzolo), Vido (81' Lora). All. Venturato.



Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano (73' Fiamozzi), Gravillon, Campagnaro, Mazzotta; Carraro, Valzania, Brugman; Falco, Bunino, Capone (56' Mancuso). All. Zeman.



Arbitro: Giua della sezione di Pisa



Ammoniti: 27' Schenetti (C), 34' Gravillon (P), 43' Carraro (P), 58' Settembrini (C), 75' Mazzotta (P), 79' Mancuso (P)



Foto: Instagram