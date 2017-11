Cittadella-Ternana 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 43' Arrighini (C), 70' Carretta (T)



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Pelagatti, Varnier, Benedetti (73' Pezzi); Bartolomei, Iori, Settembrini; Schenetti (67' Chiaretti); Arrighini (80' Kouame), Litteri. All. Venturato.



Ternana (3-4-1-2): Bleve; Valjent, Gasparetto, Signorini; Defendi, Angiulli (62' Finotto), Paolucci, Favalli; Tremolada (77' Varone); Carretta, Albadoro (85' Tiscione). All. Pochesci.



Arbitro: Balice di Termoli



Ammoniti: 31' Bartolomei (C), 66' Defendi (T), 81' Signorini (T), 92' Varnier (C)



Foto: Lanazione.it