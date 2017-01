Il Cittadella riprende Iunco. Ecco il comunicato ufficiale dei veneti:



L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Antimo Iunco.



A Cittadella nella stagione 2009/10 Antimo ha totalizzato 31 presenze e 12 gol nell’annata che ha portato i granata a sfiorare la Serie A.



Dopo Cittadella il fantasista classe ’84 nato a Brindisi ha vestito le maglie di Torino, Bari, Trapani, Alessandria e per ultima Paganese.



Ad Antimo il nostro bentornato in granata e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della stagione!