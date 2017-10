Cittadella- Venezia 2-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 35' Strizzolo (C), 42' Stulac (V), 65' Litteri (C)



Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti; Bartolomei, Iori (87' Siega), Settembrini (75' Pasa); Schenetti; Litteri, Strizzolo (69' Kouame). All. Venturato.



Venezia (3-5-2): Audero; Bruscagnin (69' Marsura), Modolo, Domizzi; Zampano (81' Zigoni), Falzerano, Stulac, Signori (60' Pinato), Del Grosso; Moreo, Geijo. All. Inzaghi.



Arbitro: Sacchi di Macerata



Ammoniti: 31' Settembrini (C), 43' Domizi (V), 59' Stulac (V), 68' Salvi (C), 85' Pasa (C), 89' Moero (V)