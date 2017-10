Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, parla a Sky Sport dopo il 4-2 subito in casa del Bari: "Il Bari è una buona squadra, siamo stati disordinati soprattutto nel primo tempo. Loro sono stati bravi a metterci in difficoltà. Una gara bella in generale, non positivo sul risultato, soprattutto sui gol presi. Abbiamo avuto un'occasione per segnare con Settembrini, ma non ci siamo riusciti. Gli errori ci hanno condannato, non va bene aver dato così tanta libertà agli avversari. Abbiamo lasciato il pallino del gioco a loro e il risultato si è visto. Una partita che, in generale, ci lascia tanti insegnamenti".