Il Manchester City, anche a gennaio, vuole legittimarsi a regina assoluta sul mercato. Motivo per cui non può accontentarsi di un rinforzo qualsiasi, ma vuole puntare al massimo possibile. Ecco perché, secondo quanto riportato dal Telegraph, avrebbe pronti 60 milioni di sterline per Virgi Van Dijk, pezzo pregiato nella difesa del Southampton, seguito anche dalla Juventus. Difficile competere a certe cifre per i bianconeri, che non hanno intenzione di entrare in un'asta per il difensore olandese classe '91.