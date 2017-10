Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, parla in conferenza stampa in vista del match di Champions col Napoli: "Dovremo adattarci al Napoli, dovremo cambiare qualcosa perchè il Napoli gioca diversamente rispetto a quelle di Premier League. Mi piace guardare come giocano, amo vedere il bel calcio e ci sono molte cose che mi piacciono della squadra di Sarri".



Poi, il tecnico dei Citizens esalta i singoli: "Fanno molto pressing, hanno tre giocatori molto dinamici davanti e hanno sempre tempi perfetti, specialmente con Callejon. A centrocampo hanno molta qualità con Jorginho, fanno girare bene la palla. Poi hanno un portiere molto esperto, Reina è un leader, aveva tutto per fare il mister già ai tempi di Monaco, è stato un onore averlo con me. Quando in Italia vinci 8 partite di fila significa che sei veramente forte. Ho letto i commenti di De Laurentiis alle mie parole, ma sono fermamente convinto che è una grande squadra. Se volete farmi dire che è una squadra disastrosa lo dico, ma non è quello che penso".



Infine commenta così l'ipotesi turnover del Napoli: "No, non ci credo. Nelle ultime partite c'è sempre stata la stessa formazione e anche domani mi aspetto la stessa. Se mi piacerebbe allenare il Napoli? Ora Sarri è l'allenatore. Scudetto a Napoli e Premier al City? Vedremo, gli azzurri vanno fortissimo ma la Juve non mollerà mai, poi le milanesi e le romane stanno facendo bene. Più difficile vincere in Inghilterra o in Italia? E' sempre dura vincere, oggi tutti i campionati sono difficili perchè le squadre migliorano ogni anno e anche gli allenatori si conoscono".