L'allenatore del Manchester City continua ad elogiare costantemente Alexis Sanchez. La stella dell'Arsenal è in cima alla lista dei desideri del tecnico spagnolo, che ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di FA Cup che vedrà scontrarsi proprio City e Gunners.



Interpellato sulle voci di mercato che vedrebbero il cileno a Manchester, ha risposto ricordando anche l'esperienza di Barcellona, in cui ha avuto occasione di allenarlo:

"Sanchez oscurato da Messi? Tutti conoscono la situazione. Chiunque arrivi al Barcellona capisce al primo allenamento che non potrà mai competere con Messi. I grandi giocatori ammettono e capiscono che è unico. Ma Sanchez è appena un gradino sotto. Certamente Alexis è un giocatore fantastico, e sono molto felice di come stia giocando bene all'Arsenal, soprattutto quest'anno in cui sta segnando molto".