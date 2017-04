Il portiere in forza attualmente al Manchester City, Claudio Bravo, spera di rimanere in Inghilterra. A quanto riporta il Daily Mail, l'estremo difensore cileno si trova bene a Manchester, e continua a prendere lezioni di inglese, ma Pep Guardiola non è convinto di puntare ulteriormente su di lui.



Infatti il City sta sondando il terreno alla ricerca di un nuovo portiere, e di conseguenza il 34enne Bravo dovrà fare di tutto per far cambiare idea alla società da qui al termine della stagione.