Riccardo Agricola, ex medico sociale della Juventus è pronto a tornare in società. Come riporta in esclusiva IlBiancoNero.com la Juve dovrebbe affidare ad Agricola la gestione del J Medical, il centro medico privato totalmente gestito dalla società bianconera la cui sede è adiacente allo stadio della Juve. Agricola è stato condannato ad un anno e dieci mesi in primo grado nell'ambito del processo per doping che coinvolgeva la Juve ma è stato scagionato in appello con il reato che in Cassazione è caduto in prescrizione.