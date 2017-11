Le mancate dimissioni di Carlo Tavecchio dalla guida della Federcalcio, dopo il disastro della Nazionale di Ventura con la mancata qualificazione al Mondiale, e soprattutto le prese di posizione delle componenti del consiglio direttivo (a eccezione dell'Assocalciatori guidata da Damiano Tommasi) a sostegno del presidente rischiano di creare un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio italiano. Sarà determinante, in un senso o nell'altro, il consiglio direttivo fissato per lunedì prossimo, ma sono già alle viste scelte clamorose da parte di alcuni dei massimi protagonisti della nostra Serie A.



ALLEGRI CAPO-POPOLO - Secondo quanto riportano Tuttosport e Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri è pronto ad abbandonare l'Assoallenatori, in aperta polemica col suo numero uno Renzo Ulivieri, di cui non viene condivisa una gestione considerata "dittatoriale" e il voltafaccia proprio sulla posizione di Tavecchio, osteggiato in occasione della sua prima elezione e poi sostenuto con forza e in maniera decisiva per il secondo mandato. Una scelta che sarebbe clamorosa e potrebbe fare da apripista ad altri gesti eclatanti, come quello minacciato dai giocatori di A e B per il week-end di campionato del 25-26 novembre: se le componenti federali confermassero la fiducia a Tavecchio, subito dopo il calcio i giocatori potrebbero inscenare una protesta, rimanendo seduti per il primo minuto di gioco. Un sit-in vero e proprio che si ispirerebbe a quello dei giocatori del campionato greco lo scorso anno come gesto di solidarietà per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei migranti.



Sarebbero continui i contatti tra alcuni dei più autorevoli rappresentati dei calciatori di Serie A con i vertici dell'AIC per concordare tempi e modalità della protesta, che potrebbe indebolire fortemente la posizione e la credibilità internazionale di Tavecchio, indipendentemente da quello che sarà l'esito del consiglio federale di lunedì.