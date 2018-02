Le lacrime dopo il pareggio contro la Svezia a San Siro dovevano essere il triste saluto di Gianluigi Buffon alla Nazionale, ma la storia potrebbe avere un altro epilogo: l'esperto portiere, che contro la Fiorentina tocca le 500 partite in campionato con la Juventus, può tornare a indossare la maglia dell'Italia.



CONTATTO CON DI BIAGIO - Il ct azzurro Luigi Di Biagio è sulle tribune del Franchi per assistere a Fiorentina-Juve e guardare diversi prospetti, ma non solo, è in missione per Buffon: come rivelato dall'inviato di Sky Sport, Di Biagio ha parlato con il numero uno bianconero per comunicargli l'intenzione di convocarlo per le amichevoli con Inghilterra e Argentina, che potrebbero poi diventare il punto d'inizio del cammino verso gli europei del 2020. Buffon non ha chiuso e ci sta pensando: il clamoroso ritorno in azzurro è più che una semplice suggestione.