Antonio Conte sta pensando di portare al Chelsea Fernando Llorente; l'ex allenatore della Juventus, infatti, è alla ricerca di una prima punta classica che possa ricoprire il ruolo di vice Diego Costa. La scelta sembra essere ricaduta sul giocatore dello Swansea, che in questa stagione ha messo a segno 6 reti in 15 presenze, dimostrando di essere un giocatore di assoluta affidabilità nonostante l'annus horribilis degli Swans.



DI NUOVO INSIEME - Antonio Conte aveva avuto modo di lavorare con l'attaccante spagnolo già ai tempi della Juventus. Llorente, infatti, era arrivato a Torino nel giugno 2013, dopo una vita passata a giocare con la maglia dell'Athletic Bilbao, ed aveva fatto benissimo con i bianconeri mettendo a segno 27 reti in 92 presenze e vincendo cinque trofei.



BATSHUAYI NON CONVINCE - Conte ha deciso di tornare sul mercato e di puntare su un attaccante viste le prestazioni deludenti di Michy Batshuayi, belga classe '93, prelevato in estate dal Marsiglia per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, a segno solo una volta in 11 presenze in Premier con la maglia dei Blues. L'ex giocatore dello Standard Liegi è destinato a partire.