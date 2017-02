21.00 - Mancava solo l'ufficialità, ora c'è anche quella: Claudio Ranieri non è più l'allenatore del Leicester. Con un comunicato, la dirigenza rende noto l'addio dell'allenatore italiano, arrivato nel luglio 2015 e che nell'ultima stagione ha portato le Foxes al primo storico titolo in 133 anni di storia.



20.45 - Una clamorosa indiscrezione arriva dall'Inghilterra: secondo quanto anticipato dal Daily Mail e ribadito da altri tabloid, il Leicester avrebbe deciso di esonerare il tecnico italiano Claudio Ranieri, all'indomani della sconfitta per 2-1 contro il Siviglia nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Nonostante uno storico titolo vinto appena 9 mesi fa e nonostante il gol di Vardy tenga ancora in vita le Foxes per il passaggio del turno in coppa, la dirigenza del club avrebbe deciso per un cambio a causa del pessimo rendimento in Premier League, dove i campioni uscenti sono invischiati nella lotta per non retrocedere, con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto.



Il Leicester è stato anche eliminato recentemente dalla FA Cup dal Milwall e da settimane si vocifera di un rapporto ormai deteriorato tra Ranieri e i big dello spogliatoio. Secondo quanto riporta il Mail, la dirigenza del club campione d'Inghilterra non ha voluto commentare al momento questi rumors, affidandosi al più classico dei no comment.



