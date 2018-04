La bomba di mercato arriva dall'Inghilterra: l'Inter è sulle tracce di Gareth Bale. E' l'autorevole The Independent a laanciare la clamorosa indiscrezione sul gallese, la cui posizione al Real Madrid non è più salta come prima: fonti vicine alla società madrilena, spiega l'edizione online del quotidiano britannico, fanno sapere che l'ex Tottenham non è più ritenuto incedibile dalla dirigenza e anzi, è uno dei principali indiziati per fare cassa e finanziare il prossimo mercato estivo. C'è però un problema per i blancos, mancano acquirenti: il Real contava di offrire Bale al Manchester United, ma la dirigenza dei Red Devils ha comunicato di non avere più alcun interesse per l'attaccante. Stessa posizione per altri club inglesi, così al momento l'unica interessata concretamente al gallese risulterebbe l'Inter, stregata da lui fin dalla stagione 2010/11.



IDEA AFFASCINANTE, MA... - Un'ipotesi affascinante, ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.com estremamente difficile da percorrere per ragioni tecniche (fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League) ma soprattutto economiche: ingaggio monstre, oltre 15 milioni di euro netti a stagione fino al 2022, e valutazione del cartellino che supera gli 80 milioni, cifre che i nerazzurri (con gli occhi vigili del Fair Play Finanziario puntati addosso) non possono permettersi di mettere a bilancio. Servirebbe un drastico sconto da parte dei blancos e una rinuncia a parte dello stipendio dal giocatore, ma in Inghilterra sono sicuri: il Real può vendere Bale e l'Inter c'è.