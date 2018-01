Sebbene il Manchester United sia sempre in pole position per Mesut Ozil il Daily Mail riporta una clamorosa indiscrezione di mercato. Il trequartista tedesco, infatti, non sarebbe convinto di tornare a lavorare con José Mourinho con il quale non ha avuto un rapporto idilliaco al Real Madrid. Per questo Ozil, che va in scadenza con l'Arsenal al termine della stagione, sarebbe sempre più tentato dalla Juventus dove troverebbe i compagni di nazionale Howdes, Can e Khedira. Il problema, però, è rappresentato dallo stipendio del calciatore che percepisce ben 9 milioni di euro netti a stagione.