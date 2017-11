Il trasferimento dalla Juventus al Milan la scorsa estate ha scosso il mondo del calcio e nel bene o nel male Leonardo Bonucci sta continuando a far parlare di sè. Sicuramente il 2017 può non essere considerato il suo anno migliore, ma il 2018 potrebbe rappresentare una piccola svolta.



Secondo quanto riportato da Ok Diario in Spagna, infatti, il Real Madrid sta pensando proprio al suo acquisto in vista della prossima stagione. Il club madrileno è alla ricerca di un difensore centrale di primissima fascia e, in caso di mancata qualificazione del Milan in Champions League proveranno l'affondo per Bonucci.