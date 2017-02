Gli è bastato un minuto, ieri sera, per entrare in campo contro il Porto e segnare il gol del 2-0. Eppure i primi mesi di Dani Alves alla Juventus non sono stati affatto facili. Problemi di adattamento e un grave infortunio hanno fatto sorgere diversi dubbi nei tifosi bianconeri sul terzino brasiliano. Che, secondo quanto riferisce oggi Mundo Deportivo, a gennaio è stato vicino all'addio alla squadra di Massimiliano Allegri, per tornare al Barcellona.



'NO, GRAZIE' - Il club blaugrana era alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra e Alves, a pochi mesi dal suo addio, avrebbe contattato i dirigenti catalani offrendo la possibilità di tornare. "No, grazie", la risposta del Barça, che considera chiusa la storia con il classe '83.