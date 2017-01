Crisi senza fine per il Real Madrid: dopo il ko rimediato all'andata al Santiago Bernabeu la squadra di Zidane non va oltre il 2-2 in casa del Celta Vigo e viene eliminato ai quarti di Copa del Rey. Un gennaio horror per i blancos: due vittorie, due sconfitte e due pareggi dall'inizio dell'anno e critiche sempre più pesanti sulla squadra: Cristiano Ronaldo si salva e con Vazquez rimonta due volte il Celta Vigo, Danilo (rispolverato dal tecnico) affossa i compagni con la seconda autorete in Coppa (la prima nel 3-3 contro il Siviglia). Segnali pessimi per Zidane, positivi invece per il Napoli prossimo avversario in Champions League: il Real Madrid è in grande difficoltà, l'impresa è possibile.



Sorride invece l'Atletico Madrid, che con il 2-2 in casa dell'Eibar accede alle semifinali.



h. 19.15

Eibar-Atletico Madrid 2-2 (andata 0-3)

49' Gimenez (A), 73' Enrich (E), 80' Leon (A), 85' Juanfran (E).



h. 21.15

Celta Vigo-Real Madrid 2-2 (andata 2-1)

44' aut. Danilo (C), 62' Ronaldo (R), 85' Wass (C), 90' Vazquez (R).