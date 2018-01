Clamorosa eliminazione del Real Madrid dalla Coppa del Re. Al Bernabeu, la squadra di Zinedine Zidane va ko contro il Leganes: apre Eraso al 31esimo, la riacciuffa Benzema al 47esimo, la chiude Appelt Pires al 55esimo. In campo con le seconde linee (escluse Ramos, Isco e Benzema), forti della vittoria per 1-0 dell'andata, le Merengues salutano la competizione che avevano vinto, l'ultima volta, nel 2014.



A rendere ancora più profonda la crisi del Real Madrid, dove si dimentica già la vittoria per 7-1 in Liga nell'ultimo turno, ci ha pensato l'ex Juve, Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno Gabriel Appelt Pires, una meteora in Italia che sta provando a rilanciarsi in Spagna. Dove, questa sera, ha fatto piangere il Bernabeu.