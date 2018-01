Strettamente collegata alle condizioni di Dybala e Cuadrado c'è una clamorosa situazione di mercato: quella che porta la Juve su Matteo Politano. Non solo una manovra di disturbo nei confronti del Napoli, che sembrava ormai a un passo dall'esterno del Sassuolo. Quanto un'ipotesi concreta per allungare una coperta che rischia di essere improvvisamente corta tra il delicato recupero di Dybala, il rischio operazione di Cuadrado e la decisione di mandare subito in prestito Pjaca allo Schalke 04.



PAZZA IDEA - Non c'è ancora un'offerta ufficiale al club neroverde né contatti avviati con l'entourage del giocatore. Ma la giornata odierna, di fitti incontri di mercato a margine dell'assemblea di Lega, ha visto Marotta e Paratici interessarsi su una situazione da sempre monitorata da vicino: in assenza di accordo totale con il Napoli, la Juve proverebbe un clamoroso inserimento nei confronti di Politano. Per una guerra aperta pronta a passare dal campionato al mercato. E quelle dichiarazioni di Marotta della scorsa settimana a Sky Sport, che già hanno scatenato le polemiche di tutto l'ambiente partenopeo, ora assumono un significato completamente diverso.



@NicolaBalice