Ha già conquistato la Liga poco meno di una settimana fa, ma il Barcellona non vuole assolutamente fallire il grande appuntamento con il Clasico. I catalani, nell’andata giocata al Bernabeu, hanno trionfato 3-0, ora cercano un altro successo per pareggiare il conto stagionale con il Real, che li ha battuti sia all’andata che al ritorno della finale di Supercoppa spagnola. Le quote annunciano la vendetta blaugrana: la squadra di Valverde è ancora imbattuta in campionato e in casa ha ottenuto 14 vittorie e due pareggi. Un altro successo è dato a 1,67 su Snai. La «X» viaggia a 4,25, mentre il blitz dei Blancos vale 4,50. Inevitabile una considerazione sugli attacchi delle due formazioni, i due migliori della Liga: 87 le reti del Barça, 82 quelle del Real. Facile, dunque, pensare a una partita ricca di gol, l’Over 3,5 (almeno quattro marcature complessive) viaggia a 1,70. Quanto ai nomi dei bomber, a vincere la sfida di quote sotto porta è Leo Messi, capocannoniere con 32 reti e dato a 1,70 per la firma nel Clasico. Cristiano Ronaldo, 24 marcature in Liga fino a qui, insegue a 2,25.