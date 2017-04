L'attesa per il Clasico tra Real Madrid e Barcellona sta per finire. Alla vigilia della partita, Zinedine Zidane e Luis Enrique hanno parlato del big match che li aspetta. Zidane ha detto: "Come si prepara un Clasico? Siamo abituati a giocare partite di questo tipo. In palio ci sono punti importanti ma questa gara non vale mezza Liga, poi ne avremo molte altre da affrontare. Siamo estremamente concentrati, vogliamo fare il massimo per vincere. Quella di domani non sarà una gara decisiva, è solo la prima di sette finali”. Non è una partita come le altre: "on ci sono favoriti, ci sarà da lottare e da lavorare sodo. E’ una partita speciale e la pressione c’è come sempre, siamo molto convinti di ciò che possiamo fare. Se giochiamo con la giusta intensità possiamo mettere in difficoltà chiunque”.



Luis Enrique, invece: "Abbiamo un solo risultato a disposizione, la vittoria. Dovremo essere fedeli al nostro stile di gioco ed efficaci, siamo alla giornata numero 33 e sappiamo che questa gara potrebbe essere decisiva. Il Barcellona ha dimostrato nel corso degli anni di saper vincere al Bernabeu, per noi questo rappresenta uno stimolo". Sulla delusione di Champions contro la Juventus: "E' chiaro che uscire da quella competizione non fa mai piacere: ho visto però i ragazzi molto carichi e pronti a riprendere il cammino, bisogna andare avanti e mettere da parte questi momenti negativi che in una stagione possono starci".